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Google заплатит 150 млн евро за нечестную конкуренцию
Компанию снова оштрафовали
Антимонопольные органы Франции оштрафовал Google за антиконкурентное поведение. Теперь компания вынуждена выплатить 150 млн евро.
Причиной штрафа стали действия Google в отношении работы своей платформы Google Ads. Антимонопольный регулятор сообщает, что компания «злоупотребила своим доминирующим положением на рынке поисковой рекламы, приняв непрозрачные и трудные для понимания правила работы» указанной платформы.
Помимо выплаты штрафа Google должна уточнить составление правил работы Google Ads.
Французские журналисты отмечают, что это не первый раз когда, «корпорацию добра» обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Европейская комиссия уже несколько раз штрафовала Google за антиконкурентное поведение. За последние два года сумма санкционных выплат превысила 8 млрд евро.