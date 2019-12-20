Google заплатит 150 млн евро за нечестную конкуренцию

Причиной штрафа стали действия Google в отношении работы своей платформы Google Ads. Антимонопольный регулятор сообщает, что компания «злоупотребила своим доминирующим положением на рынке поисковой рекламы, приняв непрозрачные и трудные для понимания правила работы» указанной платформы.

Помимо выплаты штрафа Google должна уточнить составление правил работы Google Ads.

Французские журналисты отмечают, что это не первый раз когда, «корпорацию добра» обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Европейская комиссия уже несколько раз штрафовала Google за антиконкурентное поведение. За последние два года сумма санкционных выплат превысила 8 млрд евро.