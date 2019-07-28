Google заподозрили в связи с китайскими военными

Об открытии этого подразделения Университет заявил 28 июня 2018 года во время совместного с Google симпозиума в Пекине. Институт искусственного интеллекта должен был в основном заниматься вопросами индустриализации технологии. Тогда же институт заявил, что будет глубоко сотрудничать с Google. Кроме того, главу подразделения искусственного интеллекта в компании Джеффа Дина (Jeff Dean) назначили членом Консультативного совета по компьютерным наукам в Университете.

Издание сообщает, что 8 июня 2018 года Университет Цинхуа получил почти $14,53 миллионов от Центрального военного совета КНР. Эти деньги должны были быть направлены на разработку решений искусственного интеллекта для военных целей. Руководителем проекта назначили главу подразделения, которое позже объявит о сотрудничестве с Google.

Стоит отметить, что власти США не раз заявляли о возможной связи компании с китайскими военными, но та всё отрицает.