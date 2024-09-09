Google запретил регистрировать аккаунты с российскими телефонными номерами

Опубликовано 09 сентября 2024, 16:031 мин.
Google запретил регистрировать аккаунты с российскими телефонными номерамиПроблемы с регистрацией пользователей в России
Пользователи сообщают о проблемах с созданием новых аккаунтов в Google, используя российские мобильные номера. Как стало известно при попытке подтвердить номер в процессе регистрации система выдает сообщение о том, что «этот номер нельзя использовать для подтверждения».
© Ferra.ru
Процесс создания аккаунта, включая выбор имени, пола, даты рождения, названия почты и пароля, проходит без проблем. Однако, на этапе подтверждения мобильного номера из России пользователи сталкиваются с ошибкой.
Проблема затрудняет регистрацию новых аккаунтов. На данный момент официальных комментариев от Google по поводу причин и сроков устранения неисправности не поступало.
Ранее, компания полностью отключила монетизацию для YouTube-блогеров из России, а также заблокировал доступ к сервису AdSense.