Наука и технологии
Опубликовано 09 сентября 2024, 16:03
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Google запретил регистрировать аккаунты с российскими телефонными номерами

Проблемы с регистрацией пользователей в России
Пользователи сообщают о проблемах с созданием новых аккаунтов в Google, используя российские мобильные номера. Как стало известно при попытке подтвердить номер в процессе регистрации система выдает сообщение о том, что «этот номер нельзя использовать для подтверждения».
Google запретил регистрировать аккаунты с российскими телефонными номерами

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Процесс создания аккаунта, включая выбор имени, пола, даты рождения, названия почты и пароля, проходит без проблем. Однако, на этапе подтверждения мобильного номера из России пользователи сталкиваются с ошибкой.

Проблема затрудняет регистрацию новых аккаунтов. На данный момент официальных комментариев от Google по поводу причин и сроков устранения неисправности не поступало.

Ранее, компания полностью отключила монетизацию для YouTube-блогеров из России, а также заблокировал доступ к сервису AdSense.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
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