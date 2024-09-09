Google запретил регистрировать аккаунты с российскими телефонными номерами

Процесс создания аккаунта, включая выбор имени, пола, даты рождения, названия почты и пароля, проходит без проблем. Однако, на этапе подтверждения мобильного номера из России пользователи сталкиваются с ошибкой.

Проблема затрудняет регистрацию новых аккаунтов. На данный момент официальных комментариев от Google по поводу причин и сроков устранения неисправности не поступало.

Ранее, компания полностью отключила монетизацию для YouTube-блогеров из России, а также заблокировал доступ к сервису AdSense.