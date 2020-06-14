Google запретила настраивать показ объявлений людям определённого пола

Новая политика Google запрещает организациям, размещающим объявления по найму сотрудников, сдаче жилья или предоставлению кредитных услуг, настраивать таргет на людей по признаку пола, возраста, статуса родителей, семейного положения или почтового индекса. Последний признак, как сказано, может использоваться для определения расы или этнической принадлежности, поскольку многие районы заселены, в основном, людьми одной категории.

Google уже давно запрещает настройку показа рекламы на основе расы, религии, этнической принадлежности, сексуальной ориентации или наличия инвалидности. Если бы это было разрешено, некоторые работодатели могли бы, например, отсеивать от своих предложений людей определённой категории.