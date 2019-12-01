Google запретила рекламу клиник с сомнительными методами лечения

Проблема в том, что различные виды лечения стволовыми клетками находятся на разных стадиях развития. Например, трансплантация стволовых клеток костного мозга действительно применяется для лечения рака. Но некоторые другие методы только начинают проходить клинические испытания. Это значит, что предлагать их как коммерческую услугу нельзя.

Как отметил эксперт по биоэтике, такие клиники больше нацелены на коммерческие результаты, чем на реальную помощь пациентам. Их методы лечения не одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США.

Новая политика Google в отношении рекламы недобросовестных организаций действует с конца октября.