Google запретила рекламу сервисов создания порно-дипфейков

Согласно новым правилам, Google не будет разрешать рекламу сервисов, которые способствуют созданию ИИ-порнографии. Это решение отличается от прежней позиции компании, которая в первую очередь была направлена на борьбу с «откровенно сексуальным контентом», а не с инструментами, используемыми для его создания.

Представитель Google Майкл Ачиман подчеркнул, что все рекламные объявления, нарушающие новую политику, будут незамедлительно удаляться. Компания использует как человеческий контроль, так и автоматизированные системы для обеспечения соблюдения своей рекламной политики.