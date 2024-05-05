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Наука и технологии
Опубликовано 05 мая 2024, 06:00
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Google запретила рекламу сервисов создания порно-дипфейков

Она выступает против рекламы порносервисов
Google объявила о существенном обновлении своей рекламной политики, запретив продвижение порнографических дипфейк-сервисов и других видов «синтетического откровенного контента». Пересмотренная политика технологического гиганта вступит в силу 30 мая.
Google запретила рекламу сервисов создания порно-дипфейков
© Ferra

Согласно новым правилам, Google не будет разрешать рекламу сервисов, которые способствуют созданию ИИ-порнографии. Это решение отличается от прежней позиции компании, которая в первую очередь была направлена на борьбу с «откровенно сексуальным контентом», а не с инструментами, используемыми для его создания.

Представитель Google Майкл Ачиман подчеркнул, что все рекламные объявления, нарушающие новую политику, будут незамедлительно удаляться. Компания использует как человеческий контроль, так и автоматизированные системы для обеспечения соблюдения своей рекламной политики.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#порно
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#реклама
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#Google