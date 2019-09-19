Google запустила горячую линию для звонков роботу

Отвечать помощник будет либо на английском, либо на хинди. Звонок по горячей линии будет абсолютно бесплатным для абонентов одного из крупнейших операторов Индии — Vodafone-Idea .

Эта страна была выбрана Google для запуска такого сервиса неспроста. В Индии проживает 1,3 миллиарда человек, а доступ к интернету имеют только 460 миллионов. Позвонив по номеру, пользователь сможет «общаться» с голосовым ассистентом точно так же, как это происходило бы при помощи устройства с подключением к интернету. Так, Google Assistant можно спросить о прогнозе погоды или расписании поездов.