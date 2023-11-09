Google запустила ИИ-поисковик по всему миру

Комплексный подход Google к созданию экосистемы ИИ предполагает привлечение широкого круга партнеров - от стартапов до глобальных предприятий. Эти события подчеркивают стремление Google к развитию и инновациям в области ИИ.

Ранее эксперты по кибербезопасности обнаружили новую угрозу, и на этот раз она касается одного из самых популярных приложений для планирования — Google Календаря. Специалисты поискового гиганта предупреждают, что хакеры могут использовать сервис для тайной передачи команд вредоносному ПО, установленному на компьютере.