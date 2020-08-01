Наука и технологии
Сегодня 14:27
Google запустила новый способ отслеживания пользователей на сайтах
Альтернативу файлам cookie
Ранее в этом году Google заявила, что запретит сторонним сервисам отслеживать пользователей через cookie-файлы в браузере Chrome. Однако вместо этого команда Google запустила новый способ отслеживания пользователей на сайтах — trust tokens.
В отличие от cookie-файлов trust tokens могут использоваться для аутентификации пользователей без необходимости устанавливать их личность. Этот инструмент позволит веб-сайту доказать рекламодателю, который размещает на нём объявление, что посетители были не ботами, а настоящими людьми.
Напомним, сторонние cookie-файлы сохраняются сайтами, которые размещают свои объявления или изображения на просматриваемых пользователем веб-страницах. Это может использоваться для таргетинга рекламы. Браузеры Safari и Firefox уже запретили сторонним сервисам использовать cookie для отслеживания пользователей на других сайтах, однако Google ранее называла такую меру слишком жёсткой.