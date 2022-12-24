Google запустила «слежку» за Санта-Клаусом

15:56, 24 декабря 2022
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Google запустила «слежку» за Санта-КлаусомЭто ежегодная традиция
Компания Google к Рождеству запустила специальный сайт по отслеживанию перемещений Санта-Клауса. Сейчас он «находится» по пути в Австралию.
Фото: Google
«Радар Санта-Клауса» появился в 2004 году. Сервис показывает перемещения сказочного персонажа, а также то, сколько подарков он уже «раздал» (больше 55 млн на текущий момент).
Ещё на сайте есть различные мини-игры на тему Рождества и Санты. Закончить свой маршрут он должен на Северном полюсе.