Google запустит подписку на свои сервисы и смартфоны

Пока неизвестно, сколько будет стоить Pixel Pass. Скорее всего, подписка будет предлагаться в магазинах компании при покупке устройств Pixel. К сожалению, это всё не российская история: Google не продаёт в нашей стране свои смартфоны официально. Вряд ли это изменится с выходом Pixel 6.

Как пишет The Verge, Pixel Pass объединит до четырёх подписок: YouTube Premium или YouTube Music, Google One, Play Pass и Google Fi. Эти сервисы охватывают потоковую передачу видео и музыки, облачное хранилище, пакет подписки на приложения и телекоммуникационные услуги.

Не исключено, что Pixel Pass будет презентован 19 октября вместе с новыми смартфонами Google.