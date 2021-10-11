Google запустит подписку на свои сервисы и смартфоны

Наука и технологии
Сегодня в 17:33
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Google запустит подписку на свои сервисы и смартфоныОтвет Apple One
СМИ сообщили, что техногигант Google готовит к запуску собственную подписку под названием Pixel Pass. Она будет давать премиальный доступ к сервисам компании, а также к телефонам Pixel с расширенной гарантией. Это своеобразный ответ Google на подписку Apple One.
Пока неизвестно, сколько будет стоить Pixel Pass. Скорее всего, подписка будет предлагаться в магазинах компании при покупке устройств Pixel. К сожалению, это всё не российская история: Google не продаёт в нашей стране свои смартфоны официально. Вряд ли это изменится с выходом Pixel 6.
Как пишет The Verge, Pixel Pass объединит до четырёх подписок: YouTube Premium или YouTube Music, Google One, Play Pass и Google Fi. Эти сервисы охватывают потоковую передачу видео и музыки, облачное хранилище, пакет подписки на приложения и телекоммуникационные услуги.
Не исключено, что Pixel Pass будет презентован 19 октября вместе с новыми смартфонами Google.