Google заставили заплатить $8 млн за «ложь техасцам»

Проблема возникла, когда Google наняла радиодиджеев, чтобы они предоставили отзывы о своем опыте использования Pixel 4, но не предоставила им настоящий телефон. Это вызвало обеспокоенность по поводу надежности компании как рекламодателя.

Пакстон выразил удовлетворение результатом, подчеркнув, что в результате урегулирования 8 млн долларов будут возвращены исключительно штату Техас. Хотя Google не ответил на немедленные запросы о комментарии, представитель компании ранее подчеркивал, что компания стремится соблюдать законы о рекламе и отраслевые стандарты.

Пакстон подчеркнул важность правдивости в рекламе и заявил, что если Google хочет размещать рекламу в Техасе, их заявления должны быть точными.