Google засудят за запрет отслеживания пользователей в браузере Chrome

В CMA хотят выяснить, не способствует ли такое поведение концентрации рекламных доходов в экосистеме Google. Дело в том, что сторонние куки — это средство для таргетинга рекламы. Оно позволяет отслеживать поведение каждого отдельного человека. Куки, конечно, критикуют за сбор данных, который может ставить под вопрос конфиденциальность.

В 2019 году Google представила проект приватных песочниц, которые отключают сторонние куки и заменяют их собственными инструментами, так называемыми «токенами доверия». Эти токены позволяют использовать данные для рекламы без привязки к конкретному пользователю. Google хочет избавиться от сторонних куки в Chrome до 2022 года.

CMA уже получило жалобы от маркетологов, которые утверждают, что посредством нововведений Google злоупотребляет своим доминирующим положением.