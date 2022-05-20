Google заявила, что близка к созданию искусственного интеллекта человеческого уровня

Ведущий исследователь Google DeepMind доктор Нандо де Фрейтас (Dr. Nando de Freitas) смело заявил, что по мере того, как мы масштабируем ИИ, мы приближаемся к AGI.

Учёный довольно оптимистично оценивает появление системы искусственного интеллекта под названием Gato. Это система общего назначения, способная выполнять 604 задания, в том числе создавать описания к изображениям, вести диалог, укладывать блоки с помощью роборуки и играть в аркаду. Саму Gato, впрочем, пока нельзя назвать полноценным AGI. Отметим, что действующие модели ИИ сейчас являются в основном узкоспециализированными, решают чаще всего одну задачу.