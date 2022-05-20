Google заявила, что близка к созданию искусственного интеллекта человеческого уровня

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Google заявила, что близка к созданию искусственного интеллекта человеческого уровняГромкое заявление
Исследователи Google заявили, что приблизились к созданию Artificial General Intelligence (AGI, Strong AI), искусственного интеллекта, способного выполнять большинство из задач, которые ранее были подвластны только человеку.
Ведущий исследователь Google DeepMind доктор Нандо де Фрейтас (Dr. Nando de Freitas) смело заявил, что по мере того, как мы масштабируем ИИ, мы приближаемся к AGI.
Учёный довольно оптимистично оценивает появление системы искусственного интеллекта под названием Gato. Это система общего назначения, способная выполнять 604 задания, в том числе создавать описания к изображениям, вести диалог, укладывать блоки с помощью роборуки и играть в аркаду. Саму Gato, впрочем, пока нельзя назвать полноценным AGI. Отметим, что действующие модели ИИ сейчас являются в основном узкоспециализированными, решают чаще всего одну задачу.