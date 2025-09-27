GoPro анонсировала камеру MAX2 со сменными линзами и съёмкой в 8K на 360°Предзаказ за $ 499
© GoPro
MAX2 снимает в 8K с 10-битным цветом и поддержкой GP Log для большего динамического диапазона. Камера оснащена прочными водоотталкивающими линзами, которые можно легко заменить. Дополнительная прошивка от GoPro Labs позволяет увеличить битрейт до 300 Мбит/с и открыть другие расширенные настройки.
Для звука используется шесть микрофонов с записью в 360°, Bluetooth, шумоподавлением и поддержкой стерео. Позже добавят амбисоническое звучание (аудиопоток не привязан к конкретным громкоговорителям). Камера получила новые режимы POV и селфи, а также 16 аксессуаров для разных вариантов съёмки.
MAX2 делает 29-Мп фото, которые можно редактировать в приложении GoPro Quik. В нём доступны ИИ-трекинг объектов, облачное редактирование и неограниченное хранилище для подписчиков.
Камера водонепроницаема, оснащена батареей Enduro на 1960 мАч для работы в холоде и встроенным GPS.
Предзаказ уже открыт по цене $499. В магазины камера поступит 30 сентября.