GoPro анонсировала камеру MAX2 со сменными линзами и съёмкой в 8K на 360°

MAX2 снимает в 8K с 10-битным цветом и поддержкой GP Log для большего динамического диапазона. Камера оснащена прочными водоотталкивающими линзами, которые можно легко заменить. Дополнительная прошивка от GoPro Labs позволяет увеличить битрейт до 300 Мбит/с и открыть другие расширенные настройки.

Для звука используется шесть микрофонов с записью в 360°, Bluetooth, шумоподавлением и поддержкой стерео. Позже добавят амбисоническое звучание (аудиопоток не привязан к конкретным громкоговорителям). Камера получила новые режимы POV и селфи, а также 16 аксессуаров для разных вариантов съёмки.