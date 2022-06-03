Горе для всех россиян: против главы Роскомнадзора ввели санкции

В этом можно убедиться, посмотрев документ. Липов возглавляет Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с 29 марта 2020 года. До этого должность занимал Александр Жаров, который тоже с 31 марта 2022 года находится под персональными санкциями Великобритании. Липов же с 2012 года работал начальником управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

В санкционном списке ЕС также есть дочь Дмитрия Пескова Елизавета, сын Николай, и жена Татьяна Навка, Алина Кабаева, компании Оборонэнерго, УАЗ, КАМАЗ и др.