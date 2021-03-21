Наука и технологии
Сегодня в 15:37
«Гормон голода» повлиял на принятие неразумных финансовых решений
Вероятно, принимать финансовые решения на голодный желудок — не лучшая затея
Высокий уровень грелина — так называемого «гормона голода», который синтезируется клетками в желудочно-кишечном тракте и стимулирует аппетит, оказался связан с принятием неразумных финансовых решений.
Как выяснили учёные, если уровень гормона повышен, человек с большей вероятностью выберет маленькое, но зато мгновенное денежное вознаграждение, а не большее, но отложенное.
Дело в том, что грелин сигнализирует мозгу о необходимости поесть и может влиять на мозговые процессы, которые контролируют систему вознаграждения. Уровни грелина колеблются в течение дня в зависимости от приёма пищи и индивидуального метаболизма.
Учёные провели исследование на 84 молодых девушках. Здоровые женщины с повышенным уровнем греналина с большей вероятностью выбирали немедленное и маленькое вознаграждение. Это, по мнению учёных, демонстрирует импульсивность выбора.