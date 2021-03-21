«Гормон голода» повлиял на принятие неразумных финансовых решений

Как выяснили учёные, если уровень гормона повышен, человек с большей вероятностью выберет маленькое, но зато мгновенное денежное вознаграждение, а не большее, но отложенное.

Дело в том, что грелин сигнализирует мозгу о необходимости поесть и может влиять на мозговые процессы, которые контролируют систему вознаграждения. Уровни грелина колеблются в течение дня в зависимости от приёма пищи и индивидуального метаболизма.

Учёные провели исследование на 84 молодых девушках. Здоровые женщины с повышенным уровнем греналина с большей вероятностью выбирали немедленное и маленькое вознаграждение. Это, по мнению учёных, демонстрирует импульсивность выбора.