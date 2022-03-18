«Гормон сна» оказался защитником от радиации

Ранее учёные узнали, что мелатонин может выступать как антиоксидант. Новое исследование показывает, что «гормон сна» может защищать живые ткани от повреждений, вызванных рентгеновским излучением. Научную работы провели специалисты из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН (город Пущино).

Учёные в своём эксперименте сначала подвергли мышей действию рентгеновского излучения. Затем они оценили изменения в коре больших полушарий и селезёнке животных. Эти органы были выбраны неслучайно: клетки первого делятся чрезвычайно медленно, вторые — очень быстро. Оказалось, что мелатонин может защищать от радиации ткани обоих типов.