Город в Мексике помог определить будущие потребности США в воде и электричестве

Исследователи под руководством Рене Обрингера из Университета штата Пенсильвания, используя данные и климатические аналоги, спрогнозировали, как изменение климата может повлиять на потребление воды и электричества в 46 городах США.

Изменчивая модель демонстрирует потенциальные региональные скачки: в некоторых городах летний спрос на воду и электричество может увеличиться на 15 и 20 % соответственно. Этот факт является важным для планирования устойчивой инфраструктуры и позволяет городам учиться друг у друга. Обрингер подчеркивает, что понимание влияния климата на потребление обществом воды и электричества является ключом к созданию устойчивых систем.