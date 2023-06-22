Город в США оказался на карантине из-за одной улитки

Чтобы уничтожить возможную популяцию улиток, участок Мирамара протяженностью 5,6 км будет обработан моллюскоидом - веществом, содержащим метальдегид. Хотя жителям разрешено покидать карантинную зону, им запрещено вывозить любой растительный материал, поскольку он может содержать яйца ахатин.

Улитки ахатины признаны одним из самых опасных видов улиток в мире из-за их способности переносить паразита Angiostrongylus cantonensis, который может вызвать менингит у человека. Кроме того, они губительны для растительности и могут питаться более чем 500 видами растений. При высокой скорости размножения - до 1 200 яиц в год - оперативные действия имеют решающее значение.