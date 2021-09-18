Города на разных берегах реки связали лазерным интернетом

Города находятся на расстоянии 2-3 километра друг от друга. Из-за того, что разделяющая их река быстрая и глубокая, провести прямую и короткую связь не удаётся. Это приводит к дорогим интернет-услугам для жителей.

Чтобы исправить ситуацию, компания Alphabet установила лазерные терминалы с приёмниками и передатчиками. На прямой видимости скорость соединения между ними достигает 20 гигабит в секунду. Система также оснащена наклонными зеркалами для наведения лучей на цель. Помимо этого, она подстраивает мощность сигнала в реальном времени в зависимости от состояния атмосферы.

В результате эксперимента система продемонстрировала доступность связи на уровне 99,9%.