Города на разных берегах реки связали лазерным интернетом

Наука и технологии
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Города на разных берегах реки связали лазерным интернетомВ Африке
Компания из холдинга Alphabet, основателя Google, провела лазерный интернет между городами Киншаса и Браззавиль в Африке. Эти населённые пункты разделены одной из самых быстрых и глубоких рек в мире.
Города находятся на расстоянии 2-3 километра друг от друга. Из-за того, что разделяющая их река быстрая и глубокая, провести прямую и короткую связь не удаётся. Это приводит к дорогим интернет-услугам для жителей.
Чтобы исправить ситуацию, компания Alphabet установила лазерные терминалы с приёмниками и передатчиками. На прямой видимости скорость соединения между ними достигает 20 гигабит в секунду. Система также оснащена наклонными зеркалами для наведения лучей на цель. Помимо этого, она подстраивает мощность сигнала в реальном времени в зависимости от состояния атмосферы.
В результате эксперимента система продемонстрировала доступность связи на уровне 99,9%.