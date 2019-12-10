Города уничтожили животных даже за их пределами

Выводы исследователей опубликовали в авторитетном журнале Nature. Сокращение видов животных на территории строительства городов объясняется довольно просто: люди вырубают леса, кладут асфальт и строят производственные объекты. Однако, как выяснилось, деятельность горожан влияет и на биоразнообразие за пределами городов.

Авторы новой работы изучили более 900 исследований на эту тему и вычислили, что расширение городов (то есть возведение новых районов) снижает численность различных видов в радиусе нескольких десятков километров на 50%.

Наиболее заметны эти процессы в Китае, Бразилии и Нигерии. Учёные также спрогнозировали, что к 2030 году городской территории на Земле станет больше на 290 000 кв. километров по сравнению с 2000 годом.

Кроме того, исследователи сообщили о загрязнении почвы и воздуха вокруг городов.