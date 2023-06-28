Горы на Тайване растут быстрее, чем ваши ногти за год

Исследователи из Университета Коннектикута и Университета Орегона провели исследование, чтобы понять эволюцию гор Тайваня с течением времени. Проанализировав древние осадочные породы, собранные с разных участков горного пояса Тайваня, группа исследователей измерила изотопный состав органических веществ, чтобы определить высоту, на которой росли древние растения.

Это позволило получить ценные сведения об истории и высоте гор. Интересно, что в среднем горы на Тайване растут быстрее, чем ногти за год, передают авторы работы.

Полученные результаты имеют решающее значение для понимания сложных взаимодействий между атмосферными, климатическими и тектоническими процессами. В исследовании приняли участие ученые из тайваньских университетов и преподаватели из США.