Горячее приветствие: российскими дронами-камикадзе "Привет-82" воспользуются на спецоперации

Беспилотник представляет собой лишь носитель, а вот боевая часть, вес которой не должен превышать 5,5 килограммов, будет устанавливаться уже на местах. В конструкторском бюро добавили, что сейчас наблюдается есть большой спрос на использование беспилотника в качестве “охотника” на бронетехники, но для этого сначала нужно “провести ряд испытаний”.