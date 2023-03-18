Горячее приветствие: российскими дронами-камикадзе "Привет-82" воспользуются на спецоперации

Горячее приветствие: российскими дронами-камикадзе "Привет-82" воспользуются на спецоперацииКаждый стоит примерно 110 тыс рублей
Отечественный дрон-камикадзе "Привет-82" может быть отправлен в зону проведения специальной военной операции уже в этом апреле, передает ТАСС со ссылкой на волонтерское конструкторское бюро “Око”. На данный момент создано 33 серийных образца, стоимость каждого оценивается в 110 000 рублей.
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Мы собираем заявки и готовим к отгрузке несколько партий, которые у нас уже приобрели для тестирования в спецоперации. Их будут использовать добровольческие объединения. Рассчитываем, что дрон начнет работать в зоне спецоперации с апреля этого года
Беспилотник представляет собой лишь носитель, а вот боевая часть, вес которой не должен превышать 5,5 килограммов, будет устанавливаться уже на местах. В конструкторском бюро добавили, что сейчас наблюдается есть большой спрос на использование беспилотника в качестве “охотника” на бронетехники, но для этого сначала нужно “провести ряд испытаний”.