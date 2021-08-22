Наука и технологии
Сегодня в 18:13

Госдеп США атаковали хакеры

Кто стоит за нападением, неизвестно
Телеканал Fox News сообщил, что хакеры атаковали государственный департамент США. Причём нападение могло быть совершено несколько недель назад.
Госдеп США атаковали хакеры

Сообщатся, что информацию о возможном взломе направило министерство обороны. Сам госдеп прокомментировал ситуацию так: «Департамент серьезно относится к своей ответственности по защите своей информации и постоянно принимает меры по обеспечению защиты информации».

Сейчас госдеп не может обсуждать характер или масштабы возможных инцидентов с кибербезопасностью по соображениям безопасности.

Стоит отметить, что масштабы совершившейся хакерской атаки тоже неясны. Неизвестно и то, какие были предприняты для смягчения последствий кибератаки.

Пока власти США не успели никого обвинить в хакерской атаке. Ранее правительство США, Евросоюз и НАТО обвинили власти Китая в сотрудничестве с хакерами.