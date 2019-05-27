Госдума обяжет соцсети удалять страницы умерших людей

Депутат считает, что существует большая проблема с аккаунтами умерших людей. Например, в российских соцсетях таких страниц порядка миллиона. При этом аккаунтами погибших людей часто пользуются мошенники.

По словам депутата, злоумышленники часто взламывают страницы, меняют там фотографии и начинают втираться в доверие другим пользователям соцсети. Потом мошенники их обворовывают и исчезают. Найти их почти нереально, ведь они работали с чужой страницы.

Депутат предлагает следующее решение проблемы: если на три месяца страница перестаёт быть активной, соцсеть должна её заблокировать. Если ничего не меняется в течение года, то её и вовсе удалят.

Кроме того, депутат заметил, что родственники должны быть ответственны за публичные аккаунты покойных. Соответствующий пункт можно прописать в Гражданском кодексе.