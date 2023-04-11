Госдума окончательно приняла законопроект об электронных повестках

«За» принятие законопроекта проголосовали 394 депутата из 395, один воздержался. На завтра назначено очередное заседание Совета Федерации, где могут одобрить этот законопроект. Затем его останется подписать президенту РФ.

В законопроекте написано, что повестка будет считаться полученной «по истечении 7 дней с даты её размещения в реестре повесток». Это предполагает создание такого реестра. Гражданину, который подлежит мобилизации или призыву будет ограничиваться выезд из страны с момента, когда повестка считается полученной. Затем по повестке нужно будет явиться в военкомат в течение 20 дней. Если человек этого не сделает, то потеряет право регистрироваться самозанятым или индивидуальным предпринимателем, регистрировать недвижимость и др.