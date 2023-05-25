Госдума приняла закон о штрафах для операторов связи за отказ помогать спецслужбам

Госдума приняла закон о штрафах для операторов связи за отказ помогать спецслужбамДля Москвы и Питера это могут быть миллиарды рублей
Государственная Дума РФ одобрила новый закон, предусматривающий крупные штрафы для операторов связи, не соблюдающих требования Системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).
Закон вносит поправки в Административный кодекс, устанавливающие оборотные штрафы за несоблюдение требований по установке оборудования СОРМ. Штрафы будут рассчитываться как процент от выручки оператора. Для операторов связи в Москве и Санкт-Петербурге штрафы могут составить сотни миллиардов рублей, передает CNews. Штрафы составят от 0,001% до 0,003% от выручки оператора от продажи товаров, минимальный штраф - 1 миллион рублей.
Повторные нарушения повлекут за собой штрафы в размере от 0,01% до 0,03% от выручки за предыдущий год. Под несоблюдением требований по установке СОРМ понимается работа оператора без необходимого разрешения или подтверждения соответствия плану оперативно-розыскных мероприятий, утвержденному Федеральной службой безопасности.