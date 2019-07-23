Госдума разрешит пиво на стадионах "для развития юношеского футбола"

Также организаторов таких мероприятий депутаты планируют обязать “направлять финансовые средства, полученные от реализации пива в спортивных сооружениях, на развитие детско-юношеского и профессионального спорта”. По мнению авторов законопроекта, в случае легализации пива, футбольные клубы смогу направлять куда большие средств на развитие детско-юношеского футбола. Это, в свою очередь, со временем приведет к подготовке футболистов, способных привести российскую сборную по футболу к победам на мировых и европейских чемпионатах. Напомним, что с 2005 года в России запрещена продажа пива на стадионах. Правда, в 2018 году, во время проведения чемпионата мира по футболу, этот запрет был временно снят. Многие известные личности выступают за отмену данного запрета. Так, за возврат пива на стадионы уже выступили президент Татарстана Рустам Минниханов, президент Российского футбольного союза Александр Дюков, глава Минспорта Павел Колобков и вице-премьер Ольга Голодец.