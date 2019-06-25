Госдума разрешит показывать свастику школьникам

Нельзя оправдывать нацизм и пропагандировать его. При соблюдении этого условия показ нацистской символики в документальных и художественных фильмах, книгах, картинах, учебных и научных пособия, фотографиях из музеев разрешён.

Авторы законопроекта также предложили исключить административную ответственность за использование нацистской атрибутики или символики, сопровождаемое осуждением идеологии.

На сегодняшний день законодательство Российской Федерации запрещает использовать нацистскую символику на территории страны в любой форме, так как она «оскорбляет многонациональный народ и память о понесённых в Великой Отечественной войне жертвах».