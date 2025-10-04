Госэнергетике США грозит риск стабильности из-за резкого развития ИИ

С одной стороны, это открывает новые источники дохода для сектора, который долгое время почти не развивался. С другой — столь быстрый рост может создать риски: перебои в энергоснабжении, рост тарифов и избыточное строительство.

Например, в Оклахоме к сети Grand River Dam Authority хотят подключить дата-центры с потреблением до 2 000 мегаватт — столько же, сколько мощность всей системы компании. В Вашингтоне Chelan PUD рассматривает заявки на 1 400 мегаватт при среднем потреблении в 200 мегаватт.

Госэнергетика сталкивается с трудностью, пишут СМИ: она не может заключать долгосрочные контракты с частными клиентами, как это делают коммерческие компании, иначе рискует потерять налоговые льготы. Это мешает планировать строительство мощностей.

«Запросы от операторов дата-центров беспрецедентны», — отметил консультант Джон Мерфи.