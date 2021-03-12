Госкомпании в России отучат от зарубежных шрифтов

Как пишет «Коммерсант», такие изменения появились в новой версии ГОСТа по оформлению технической документации. До сих пор документ требовал применения шрифтов Times New Roman и Arial только для Windows. В остальных операционных системах, включая отечественные, такие шрифты недоступны. А именно на отечественные ОС переходят госорганы и госкорпорации в рамках программы импортозамещения.

Если открыть документ с шрифтами Times New Roman или Arial на компьютере, где их нет, структура документа может нарушиться: изменится форматирование текста, его вёрстка или разметка.

Разработчики отечественных ОС не смогли договориться по использованию зарубежных шрифтов из-за санкций. То есть изменение ГОСТа позволяет согласовать импортозамещение с требованиями к документации.