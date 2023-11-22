Государственные данные Канады с прошлого века по настоящее время попали в руки хакеров

В результате взлома потенциально пострадали нынешние и бывшие государственные служащие, военнослужащие канадских вооруженных сил и даже Королевская канадская конная полиция.

Хотя точное число пострадавших пока не определено, в результате взлома может быть скомпрометирована личная и финансовая информация, предоставленная этим компаниям, оказывающим услуги по переезду. Правительство страны призывает потенциальных жертв проявлять бдительность и рекомендует обновить данные для входа в систему, включить многофакторную аутентификацию и вручную отслеживать учетные записи на предмет подозрительной активности.

Пока следователи работают над выявлением уязвимостей и устранением последствий инцидента, масштабы этой утечки вызывают опасения по поводу безопасности конфиденциальных правительственных данных и частной жизни тысяч людей на протяжении более чем двух десятилетий.