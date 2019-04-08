Государство разбогатеет на продаже хранилищ данных операторам по «закону Яровой»

«Ростех» будет заниматься непосредственно разработкой производственных мощностей, «ИКС холдинг» предоставит необходимые технологии. В состав «ИКС холдинг» также входит компания Yadro, которая уже занимается производством хранилищ данных для «пакета Яровой». «Ростелеком» выкупит долю холдинга в компании «Национальные технологии».

Напомним, «закон Яровой» обязывает всех операторов связи и провайдеров интернета хранить записи телефонных разговоров и переписку пользователей в течение определённого времени. В законе также указано, что операторы должны каждый год следующие пять лет увеличивать ёмкость хранилищ данных на 15%.

Ранее «Мегафон» стал клиентом «Национальных технологий», закупив в мае прошлого года оборудование на сумму 923,5 миллиона рублей.