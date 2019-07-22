Ferra

Государство выплатит осуждённой за мемы во «ВКонтакте» россиянке 100 тысяч рублей

Марии Мотузной
Жительница Барнаула, сбежавшая из России от уголовного преследования из-за публикации мемов во «ВКонтакте», сообщила, что государство обязалось выплатить ей 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Мария Мотузная уехала из страны в октябре 2018 года. Её обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок в соцсети. В начале января этого года уголовное дело в отношении девушки прекратили. В мае она потребовала у Министерства финансов возмещения морального вреда в размере миллиона рублей. А в июле Мотузная вернулась в Россию.

Сегодня девушка написала в своём Twitter-аккаунте, что суд обязал государство выплатить ей 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Такой исход дела Мотузная считает победой.

Для оформления использовано фото «Радио Свобода».

Самое читаемое