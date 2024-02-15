Госуслуги могут появиться в «умных» колонках в течение трех лет

На данный момент голосовой помощник «Алиса» от «Яндекса» уже способен предоставлять простейшие консультации. Планируется, что в ближайшие годы эта функция будет расширена, и граждане смогут получать госуслуги с голосовым управлением, отметил Шадаев.

Министр подчеркнул, что портал Госуслуги останется для тех, кто предпочитает привычные методы получения услуг.

Ранее, министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, во время цифрового форума Digital Almaty 2024 в Алма-Ате сообщил, что Минцифры планирует начать использование технологии искусственного интеллекта (ИИ) для консультирования граждан на портале «Госуслуги» в 2024 году.