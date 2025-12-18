«Госуслуги» начали вводить ограничения доступа для пользователей на 72 часа

Опубликовано 18 декабря 2025, 12:071 мин.
«Госуслуги» начали вводить ограничения доступа для пользователей на 72 часаРазблокировать аккаунт можно через МФЦ или мессенджер Max
Портал «Госуслуги» начал вводить временные ограничения доступа для некоторых пользователей. Блокировка функций сервиса действует в течение 72 часов. Снять ограничение до истечения трёх суток можно двумя способами. Первый — личное обращение в многофункциональный центр (МФЦ). Второй способ — создание «Цифрового ID» в мессенджере Max.
В Минцифры РФ пояснили, что раньше для снятия блокировки требовалось личное посещение МФЦ. Теперь это можно сделать с помощью сервиса «Цифровой ID» в мессенджере Max. По данным ведомства, метод обеспечивает безопасную идентификацию.
Ограничение доступа на трое суток вводится автоматически при обнаружении необычных действий в аккаунте. Оно затрагивает разделы с финансовыми данными и авторизацию на сторонних ресурсах, например, в микрофинансовых организациях.
Использование нового способа не является обязательным. Пользователь может выбрать обращение в МФЦ или просто дождаться автоматического восстановления доступа по истечении 72 часов. Мера защиты от мошенников действует с декабря 2024 года, отметили в Минцифры.