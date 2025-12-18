«Госуслуги» начали вводить ограничения доступа для пользователей на 72 часа

В Минцифры РФ пояснили, что раньше для снятия блокировки требовалось личное посещение МФЦ. Теперь это можно сделать с помощью сервиса «Цифровой ID» в мессенджере Max. По данным ведомства, метод обеспечивает безопасную идентификацию.

Ограничение доступа на трое суток вводится автоматически при обнаружении необычных действий в аккаунте. Оно затрагивает разделы с финансовыми данными и авторизацию на сторонних ресурсах, например, в микрофинансовых организациях.