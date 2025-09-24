Ещё
Мессенджер Max
Более 30 регионов запустили чат-боты МФЦ в мессенджере Max
В России
24 сентября 2025, 23:57
В «Пятёрочке» началось тестирование подтверждения возраста через мессенджер Max
В России
23 сентября 2025, 23:17
Разработчики MAX внедрили в мессенджер двухфакторную аутентификацию
В России
20 сентября 2025, 15:45
Для педагогов запустят онлайн-курс по работе в мессенджере Max
В России
19 сентября 2025, 15:58
В мессенджере МАХ появился «Безопасный режим» для школьников
В России
05 сентября 2025, 15:31
Операторы связи запустили безлимитный доступ к мессенджеру МAX
В России
01 сентября 2025, 23:04
MAX внедрил защиту от мошенников на технологии «Лаборатории Касперского»
В России
26 августа 2025, 17:16
РАНХиГС запустила официальный канал в мессенджере Max
В России
26 августа 2025, 15:15
В мессенджер Max встроили возможность подписывать документы
В России
25 августа 2025, 16:31
В мессенджере Max открыли круглосуточную связь с Центром безопасности
Приложения
17 августа 2025, 22:16
