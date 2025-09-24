Мессенджер Max

В мессенджере МАХ появился «Безопасный режим» для школьников
В России
05 сентября 2025, 15:31
Операторы связи запустили безлимитный доступ к мессенджеру МAX
В России
01 сентября 2025, 23:04
MAX внедрил защиту от мошенников на технологии «Лаборатории Касперского»
В России
26 августа 2025, 17:16
РАНХиГС запустила официальный канал в мессенджере Max
В России
26 августа 2025, 15:15
В мессенджер Max встроили возможность подписывать документы
В России
25 августа 2025, 16:31
В мессенджере Max открыли круглосуточную связь с Центром безопасности
Приложения
17 августа 2025, 22:16
