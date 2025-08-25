В мессенджер Max встроили возможность подписывать документы

Теперь компании смогут направлять клиентам через мессенджер различные документы для подписания. Это могут быть договоры на оказание услуг, соглашения об обработке персональных данных или дополнительные соглашения к существующим контрактам.

Процесс подписания организован следующим образом: пользователь получает в чате документ и ссылку для перехода в сервис «Госключ». Там он может оформить сертификат электронной подписи, если делает это впервые, и затем подписать документ. После завершения процедуры пользователь возвращается в мессенджер, где может скачать или переслать уже подписанный файл.

Первые компании смогут подключиться к этому сервису уже в текущем году.