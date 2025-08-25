В мессенджер Max встроили возможность подписывать документы

Опубликовано 25 августа 2025, 16:311 мин.
В мессенджер Max встроили возможность подписывать документыДля этого используется технология электронной подписи «Госключ»
В российский мессенджер Max интегрировали технологию мобильной электронной подписи «Госключ». Это позволяет пользователям подписывать электронные документы прямо в чате, без необходимости переходить в другие приложения.
Теперь компании смогут направлять клиентам через мессенджер различные документы для подписания. Это могут быть договоры на оказание услуг, соглашения об обработке персональных данных или дополнительные соглашения к существующим контрактам.
Процесс подписания организован следующим образом: пользователь получает в чате документ и ссылку для перехода в сервис «Госключ». Там он может оформить сертификат электронной подписи, если делает это впервые, и затем подписать документ. После завершения процедуры пользователь возвращается в мессенджер, где может скачать или переслать уже подписанный файл.
Первые компании смогут подключиться к этому сервису уже в текущем году.