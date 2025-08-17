В мессенджере Max открыли круглосуточную связь с Центром безопасности

По данным киберполиции, специалисты Центра реагируют на обращения круглосуточно. Только в июле 2025 года они предотвратили возможный ущерб от более чем 32 тысяч опасных файлов и заблокировали использование свыше 10 тысяч телефонных номеров, применявшихся мошенниками.

Кроме того, в Max действует «Безопасный режим», который полностью защищает пользователей от нежелательного общения с незнакомыми людьми.

Мессенджер Max входит в реестр российского ПО и доступен в приложениях и веб-версии.