В мессенджере Max открыли круглосуточную связь с Центром безопасности

Опубликовано 17 августа 2025, 22:161 мин.
В мессенджере Max открыли круглосуточную связь с Центром безопасностиДля законопослушных граждан
В национальном мессенджере Max запущена новая функция — теперь пользователи могут в любое время сообщить о подозрительных или вредоносных материалах напрямую в Центр безопасности. Для этого в чате достаточно выбрать сообщение, нажать и удерживать его, затем отметить пункт «Пожаловаться», указать причину и отправить жалобу.
© Рамблер
По данным киберполиции, специалисты Центра реагируют на обращения круглосуточно. Только в июле 2025 года они предотвратили возможный ущерб от более чем 32 тысяч опасных файлов и заблокировали использование свыше 10 тысяч телефонных номеров, применявшихся мошенниками.
Кроме того, в Max действует «Безопасный режим», который полностью защищает пользователей от нежелательного общения с незнакомыми людьми.
Мессенджер Max входит в реестр российского ПО и доступен в приложениях и веб-версии.