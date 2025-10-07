Опубликовано 07 октября 2025, 23:441 мин.
Мессенджер Max добавил функцию подписания документов через «Госключ»Подписать файлы теперь можно прямо в чате
Пользователи национального мессенджера Max получили возможность подписывать документы через чат-бот сервиса «Госключ». Новая функция стала доступна после обновления приложения до последней версии.
© Приложение Max
Теперь через чат-бот можно заверять договоры, обращения в суд и другие официальные файлы без необходимости переходить в сторонние сервисы. Для этого нужно иметь подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги» и действующий сертификат электронной подписи.
Чтобы воспользоваться возможностью, пользователь находит чат-бот «Госключ» в поиске мессенджера, подтверждает профиль через «Госуслуги», загружает нужный документ и выбирает тип электронной подписи. После подтверждения файл сохраняется в чате в формате мобильной электронной подписи.
Если приложение «Госключ» ещё не установлено, Max предложит перейти в магазин приложений для его загрузки. При первом запуске сервиса можно оформить сертификаты подписи.