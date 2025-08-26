РАНХиГС запустила официальный канал в мессенджере Max

Запуск канала представляет собой важный этап в развитии коммуникационной стратегии вуза. Это решение направлено на расширение возможностей для диалога с широкой аудиторией, включая студентов, представителей бизнеса и всех интересующихся актуальной повесткой.

Помимо экспертного канала, академия уже перевела все чаты первокурсников в мессенджер Max в рамках проекта «Чаты ВузОнлайн». Это решение обусловлено преимуществами отечественной платформы, включая расположение серверов на территории России и соответствие требованиям защиты персональных данных.

Использование национального мессенджера также поддерживает развитие отечественной цифровой инфраструктуры. В академии отмечают, что потенциальный охват аудитории в Max является значительным — от школьников и студентов до профессионалов различных сфер.

В планах вуза — запуск дополнительных тематических каналов, ориентированных на различные целевые аудитории. Это позволит обеспечивать пользователей релевантным контентом и профессиональной аналитикой в удобном формате.