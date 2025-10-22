«Сферум» в мессенджере Max набрал более 10 млн пользователей

Сервис стал доступен по всей стране в октябре, после запуска в шести пилотных регионах в августе. Еженедельно платформой пользуются до 6 миллионов человек, а ежедневная аудитория достигает 3 миллионов.

В Max представлены ключевые функции «Сферума»: чаты, видеозвонки, интерактивная доска для совместной работы, а также сервисы «Сбор файлов» и «Помощник ученика». Также доступен чат-бот «Пушкинская карта».

Пользователи могут обращаться к учебным материалам ФГИС «Моя школа» и приложению «Госуслуги Моя школа» для просмотра оценок, расписания и домашних заданий. Функция «Справка в школу» позволяет быстро оформлять необходимые заявления.