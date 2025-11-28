В Москве запустили чат-бот для центров госуслуг на базе нейросети

Чат-бот «Мои документы Москвы» позволяет получать информацию о порядке предоставления услуг, сроках и необходимых документах. Система предоставляет ответы на вопросы за несколько секунд. Через мини-приложение можно записываться в центры госуслуг и отслеживать статус заявлений.

Пользователи могут заранее загружать документы в цифровой профиль для последующего использования при оформлении услуг. При посещении центра достаточно показать специалисту штрихкод из приложения для доступа к данным. В дальнейшем функционал сервиса планируется расширять.