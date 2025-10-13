В мессенджере Max появились новые функции для групповых звонков

Опубликовано 13 октября 2025, 21:361 мин.
В мессенджере Max появились новые функции для групповых звонковДобавлены «Зал ожидания» и возможность поднимать руку
В российском мессенджере Max обновился функционал групповых звонков. Организаторы конференций могут воспользоваться новой опцией «Зал ожидания» для управления подключением участников, а собеседники получат возможность виртуально поднимать руку.
Среди других нововведений — функция записи разговора, которая автоматически сохраняется в папке «Избранное». Также появился упрощенный способ организации звонков через групповые чаты. Для этого достаточно нажать на значок телефонной трубки в верхней части экрана и выбрать подключение к звонку.
Длительность конференций не ограничена ни по времени, ни по количеству участников.
Ранее в мессенджер добавили функции для управления отображаемым контентом. Пользователи теперь могут скрывать публикации с маркировкой «16+», активировав соответствующий режим безопасности. Для включения фильтрации необходимо зайти в раздел «Приватность», выбрать вкладку «Безопасный режим» и активировать опцию «Контент».