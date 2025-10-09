В России
Опубликовано 09 октября 2025, 20:53
MAX позволит создавать цифровой ID на Госуслугах с помощью водительских прав

Это будет ограниченный профиль
На форуме инноваций в сфере финансовых технологий Банка России Finopolis глава VK Владимир Кириенко представил новую функцию, упрощающую получение цифрового удостоверения личности (ID) через мессенджер MAX. Теперь пользователи смогут создать цифровое удостоверение, используя свои водительские права на сайте Госуслуг.
Кириенко отметил, что этот метод стал доступнее. По его словам, раньше для получения цифрового удостоверения требовалось использовать биометрию или паспорт. Также он добавил, что новое цифровое удостоверение будет ограничено в функционале и будет использоваться преимущественно для подтверждения возраста.

Чтобы воспользоваться упрощённым способом, пользователи должны убедиться, что их водительские права привязаны к учётной записи на Госуслугах. В приложении MAX необходимо перейти в раздел Цифровой ID, выбрать опцию Создать и предоставить разрешение на распознавание лица или отпечатков пальцев. Затем нужно посетить сайт Госуслуг и подтвердить свою личность с использованием водительских прав.

«На старте цифровой ID был доступен только по биометрии или по заграничному паспорту. Совместно с "Госуслугами" мы сегодня запустили возможность создания цифрового ID по водительским правам. За пару минут любой пользователь может получить все возможности цифрового ID», — рассказал Кириенко.