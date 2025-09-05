В мессенджере МАХ появился «Безопасный режим» для школьников

Опубликовано 05 сентября 2025, 15:311 мин.
В мессенджере МАХ появился «Безопасный режим» для школьниковНовые настройки защитят детей от нежелательных контактов
Образовательная платформа «Сферум» внедрила в национальный мессенджер МАХ функцию «Безопасный режим». Она предназначена для защиты данных школьников и начнёт работать по умолчанию для всех пользователей с ролью «учащийся» с нового учебного года.
© Приложение Max
Режим включает предустановленные настройки приватности. Найти и написать пользователю смогут только те, у кого есть его контакт в мессенджере. Также общаться с учениками смогут одноклассники и педагоги из их школы. Контакты образовательной организации верифицируются администратором или синхронизируются с электронным дневником.
Дополнительные функции позволяют скрыть профиль от поиска по номеру телефона, блокировать звонки от незнакомцев и отключать приглашения в чаты от посторонних. Это создаёт комфортную и защищённую среду для учебных коммуникаций.