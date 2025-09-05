В мессенджере МАХ появился «Безопасный режим» для школьников

Режим включает предустановленные настройки приватности. Найти и написать пользователю смогут только те, у кого есть его контакт в мессенджере. Также общаться с учениками смогут одноклассники и педагоги из их школы. Контакты образовательной организации верифицируются администратором или синхронизируются с электронным дневником.

Дополнительные функции позволяют скрыть профиль от поиска по номеру телефона, блокировать звонки от незнакомцев и отключать приглашения в чаты от посторонних. Это создаёт комфортную и защищённую среду для учебных коммуникаций.