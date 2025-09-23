В «Пятёрочке» началось тестирование подтверждения возраста через мессенджер Max

Механизм основан на цифровом ID и защищённом обмене данными через платформу Госуслуг. Покупателю необходимо создать цифровой ID через мессенджер MAX, отсканировать товар на кассе самообслуживания, выбрать опцию подтверждения возраста и поднести QR-код к считывателю. Процесс занимает несколько секунд и не требует участия кассира.

Для проверки используется технология одноразовых кодов TOTP, действующих всего 30 секунд, что обеспечивает высокий уровень защиты персональных данных. После успешной проверки касса автоматически завершает операцию. В случае временной недоступности сервиса клиенту предлагается стандартный способ подтверждения возраста.

На данный момент проект реализуется в пилотном формате в 18 магазинах «Пятёрочка» в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Челябинской области, а также в пяти супермаркетах «Перекрёсток» в Москве.