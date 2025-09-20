Разработчики MAX внедрили в мессенджер двухфакторную аутентификацию

Опубликовано 20 сентября 2025, 15:451 мин.
Разработчики MAX внедрили в мессенджер двухфакторную аутентификациюДля повышения безопасности
Разработчики нацмессенджера MAX внедряют в приложение систему двухфакторной аутентификации для повышения безопасности учётных записей пользователей. Эта мера направлена на снижение рисков несанкционированного доступа и мошенничества.
© MAX
Чтобы активировать двухфакторную защиту, нужно обновить приложение. Затем нужно зайти в раздел «Конфиденциальность» и установить дополнительный пароль, содержащий цифры и хотя бы одну букву. Предусмотрена и возможность создания «подсказки» и указания адреса электронной почты для восстановления доступа.
Система автоматически предложит настроить двухфакторную аутентификацию при первой регистрации или при входе с нового устройства. В будущем пользователи смогут отключить эту функцию в настройках конфиденциальности.