Разработчики MAX внедрили в мессенджер двухфакторную аутентификацию

Чтобы активировать двухфакторную защиту, нужно обновить приложение. Затем нужно зайти в раздел «Конфиденциальность» и установить дополнительный пароль, содержащий цифры и хотя бы одну букву. Предусмотрена и возможность создания «подсказки» и указания адреса электронной почты для восстановления доступа.

Система автоматически предложит настроить двухфакторную аутентификацию при первой регистрации или при входе с нового устройства. В будущем пользователи смогут отключить эту функцию в настройках конфиденциальности.