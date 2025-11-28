В мессенджере МАХ появился доступ к документам с «Госуслуг»

Данные размещаются в специальном разделе «Цифровой ID». Для доступа не требуется биометрическая проверка. В настоящее время доступны электронные версии паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, полиса ОМС и ИНН.

Разработчики сообщили, что перечень документов будет расширяться. В будущем планируется добавить информацию о транспортных средствах и основные документы детей.

Ранее мессенджер MAX заработал в девяти странах СНГ. Пользоваться приложением могут жители России, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. Чтобы начать общение, пользователи должны добавить номера друг друга в список контактов.