Опубликовано 28 ноября 2025, 18:591 мин.
В мессенджере МАХ появился доступ к документам с «Госуслуг»Пользователи могут просматривать основные личные документы
Национальный мессенджер МАХ интегрировал функцию быстрого доступа к документам с портала «Госуслуги». С согласия пользователя основные личные документы теперь отображаются непосредственно в его профиле в приложении.
© Приложение Max
Данные размещаются в специальном разделе «Цифровой ID». Для доступа не требуется биометрическая проверка. В настоящее время доступны электронные версии паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, полиса ОМС и ИНН.
Разработчики сообщили, что перечень документов будет расширяться. В будущем планируется добавить информацию о транспортных средствах и основные документы детей.
Ранее мессенджер MAX заработал в девяти странах СНГ. Пользоваться приложением могут жители России, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. Чтобы начать общение, пользователи должны добавить номера друг друга в список контактов.